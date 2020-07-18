Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.

Haber:  ANKARA, -


Berat Albayrak, Merkez Bankası, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 23:10 Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
23:10
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]