Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı - Son Dakika
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Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı

6 saat önce

Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "1 Milyon Yazılımcı projesi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha dava verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu...

Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"1 Milyon Yazılımcı projesi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha dava verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak"

"Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum; ister üniversitede olsun ister lisede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projesi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha dava verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamında devreye alınan "1 Milyon Yazılımcı" projesine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ve Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak '1 Milyon Yazılımcı ' projesinin tamamlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı bu proje kapsamında gençlere online eğitim ve yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarının altını çizen Bakan Albayrak, "Bildiğiniz gibi, yazılım sektörü artık geleceğin değil, bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldi. Türkiye'de bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştırılacak insan kayrağı bulamamaktan yakınıyor. İşte, 1 Milyon Yazılımcı projesi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha dava verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak" diye konuştu.

Bakan Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesi kapsamında şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şuanda hazır. Yılsonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkartacağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayabilecek. Online eğitim platformundaki algoritma, bigdata, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, mobil uygulama geliştirme, işletim sistemi, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veri tabanı, web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda olacak. Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veri tabanı yöneticisi, web tasarımı uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler. En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum; ister üniversitede olsun ister lisede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım."

Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı

Berat Albayrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:02 Kaynak: İHA

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