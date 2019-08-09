Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması
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Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması

42 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak'tan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Albayrak, "Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık." ifadesini kullandı.
Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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