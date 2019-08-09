Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi Toplantısı" açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:38 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Albayrak, "Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık." ifadesini kullandı.
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