Bakan Albayrak'tan Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığını belirterek, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletini ve devletini sindirmek amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı Türkiye'nin duruşundan ve politikalarından taviz vermediğini ve geri adım atmadığını belirten Bakan Albayrak, "Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye'nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Halkbank'a karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığına işaret ederek, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından Doğu Akdeniz'de hakları için verdiği mücadeleye, Libya'da meşru hükümet ile iş birliğinden ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir."