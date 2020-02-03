Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 51,3'e yükseldiğini bildirdi.

Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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