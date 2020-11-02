Bakan Albayrak'tan İSO İmalat PMI değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan İSO İmalat PMI değerlendirmesi Açıklaması

02.11.2020 14:15
Bakan Albayrak'tan İSO İmalat PMI değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi.

İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası, Berat Albayrak, Türkiye, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak'tan İSO İmalat PMI değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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