Bakan Albayrak'tan "İsrail'e Gönderildi" İddiasına Yalanlama
51 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, " Kemal Kılıçdaroğlu
, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail
'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: AA
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