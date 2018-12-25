Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan "İsrail'e Gönderildi" İddiasına Yalanlama

Bakan Albayrak'tan "İsrail'e Gönderildi" İddiasına Yalanlama

51 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş.

Bakan Albayrak'tan
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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