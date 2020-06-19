Bakan Albayrak'tan 'karne' paylaşımı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşandığını belirterek, öğrencilere sağlıklı, verimli geçecek bir yaz tatili diledi.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum" ifadesini kullandı.

Haber: ANKARA,