Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih: 20 Temmuz 1974, Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" dedi.

Berat Albayrak, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan, 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı - Son Dakika
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