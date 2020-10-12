Bakan Albayrak'tan, Kilis Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan, Kilis Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı
12.10.2020 12:37
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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