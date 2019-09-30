Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması
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Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

46 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.

Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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