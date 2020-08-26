Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel videoyuda paylaştı.

ANKARA, -