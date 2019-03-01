Bakan Albayrak'tan MB rezerv mesajı
1 saat önce
Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor" dedi.
Merkez Bankası
rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45
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