Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan MB rezerv mesajı

Bakan Albayrak'tan MB rezerv mesajı

1 saat önce

Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor" dedi.

Bakan Albayrak'tan MB rezerv mesajı, System.String[]
Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 

Merkez Bankası, Ekonomi
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