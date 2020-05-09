Bakan Albayrak'tan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, ekonomiye ilişkin mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Albayrak ayrıca, Twitter hesabından Bahçeli'nin mesajını alıntılayarak, "Tüm gayreti ile büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,