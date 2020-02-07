Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Albayrak'tan Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Albayrak, beraberinde diğer ilgililerle Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

Kara, ziyarette belediyelerinin çalışmaları ve projelerine ilişkin Albayrak'a bilgi verdi.

Albayrak, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada da İl Başkanı Hamza Tor ve partililerle bir araya gelen Albayrak'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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