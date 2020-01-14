Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin, önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağını belirterek, "İnşallah 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin, önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağını belirterek, "İnşallah 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Kasım 2019'a ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkati çeken Albayrak, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın mesajında yer alan infografikte, sanayi üretim endeksi Kasım 2019 verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmelerin, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyduğu aktarıldı.

İnfografikte yer verilen verilere göre, alt bölüm endekslerinden yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 6,8, yıllık bazda yüzde 17,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 5,3, sermaye malı endeksi de aylık yüzde 2,4, yıllık bazda da 7,5 artış gösterdi.

Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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