Bakan Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Haber: ANKARA,