Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endekslerine de yansıdığını bildirerek, "Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endekslerine de yansıdığını bildirerek, "Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadesini kullandı.

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Albayrak, Twitter hesabından TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Güven endeksinin haziran ayında bir önceki aya göre, hizmette yüzde 8,5, perakendede yüzde 9,3 ve inşaatta yüzde 33,1 arttığını aktaran Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak'tan sektörel güven endeksleri değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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