Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan taziye paylaşımı
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Bakan Albayrak'tan taziye paylaşımı

29 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu.

Bakan Albayrak'tan taziye paylaşımı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldığını belirtti.

Bakan Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız."

Cihan Güneş, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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