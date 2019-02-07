Bakan Albayrak'tan Tim Kurulu'nda Açıklamalar (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda konuştu.



Bakan Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımlara haftaya başlayacağız. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Devletin olduğu ortamda hiçbir şeyin çözümsüz olmadığını görecek vatandaşımız" dedi. - İstanbul

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