Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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