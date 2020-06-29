Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "VakıfBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" dedi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:37 Kaynak: DHA
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