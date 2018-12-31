Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi
27 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:41 Kaynak: İHA
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