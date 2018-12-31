Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi

27 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz.

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:41 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Güncel
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