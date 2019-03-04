Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Tanzim başarılı oldu

Bakan Albayrak: Tanzim başarılı oldu

24 dakika önce

Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak: Tanzim başarılı oldu, System.String[]
Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:30 

Ekonomi
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