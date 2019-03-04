Bakan Albayrak: Tanzim başarılı oldu

Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.

Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.

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