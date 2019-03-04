Bakan Albayrak: Tanzim başarılı oldu
24 dakika önce
Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.
Üretici fiyatlarındaki düşüşün, enflasyondaki iyileşmenin devamına işaret ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ayrıca, tanzim satışların gıda fiyatlarını baskılamada başarılı olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:30
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