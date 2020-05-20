Bakan Albayrak: "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin...
Bakan Albayrak: "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.
Bakan Albayrak: "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:16 Kaynak: AA
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