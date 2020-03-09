Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan satılabileceği yeni bir altyapı... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan satılabileceği yeni bir altyapı... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan satılabileceği yeni bir altyapı...

38 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.


"Uşak İş Dünyası Buluşma" toplantısında konuşan Bakan Albayrak, Denizli'de özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik destekleme noktasında yeni bir finansman programı hazırladıklarını ve bu programın Uşak'ı da ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Denizli'de özellikle virüsün ortaya çıkardığı potansiyeli değerlendirmek amacıyla tekstil sektörü içinde devreye aldığımız, ki Uşak'ı da ilgilendiriyor. İnşallah Uşak'a da hayırlı uğurlu olması noktasında bu finansman paketini paylaştık. Uygun, ucuz, uzun vadeli, geri ödemesiz, tüm bu çerçevede yatırımın istihdam odaklı, yerli üretim odaklı dönüşüm alt yapısını sektörümüzle paylaştık" diye konuştu.


Tarımsal üretimde oluşturdukları finansman modelinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Bakan Albayrak, "Tarımsal üretimde değişim ve dönüşüm başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu modelin değişimi ve dönüşümü ile birlikte üreticilerimiz son tüketiciye kadar oluşacak olan bu sağlıklı alt yapıyla tarımsal üretimin arttırılmasından, kar marjlarının hakiki üretici ve tüketici arasında kaldı. Aracı, komisyoncu oluştu. Fiyat istikrarın enflasyona etkisinden tutun son tüketicinin sağlıklı ve doğru fiyata ulaşması noktasına kadar tüm bu manada çalışmalarımızı üretici ve son tüketici odaklı olacak şekilde bir altyapı oluşturacağız. Fiyat istikrarının ötesinde üretimde verimliliğin sağlanmasıyla, istihdamın desteklenmesiyle birlikte politikalarımızın arasında özellikle bu tarımsal üretimin finansman modelini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.


Uşak'a geri dönüşüm müjdesi


Bakan Albayrak, Uşak'ın geri dönüşüm konusunda ciddi bir potansiyeli olduğuna değinerek şunları söyledi:


"Özellikle bu geri dönüşüm, atıklar hususunda Uşak'ın ciddi bir potansiyeli var. Özellikle Uşak'ın bu potansiyelinde maksimum ne yapabiliriz? Ben bugün burada bunu alacağım, ona da bir çalışıp bu adımlarla ilgili süreci inşallah yürüteceğiz."


"Türkiye tüm paydaşlarıyla daha güçlü adımlarla hedefe ilerleyecek"


Büyüyen bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli için üretimin tüm paydaşlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında tüm paydaşlarıyla, devleti, milleti, sanayisi, ticari erbabı, esnafı hep birlikte yekvücut olarak çalışmaya, üretmeye, daha da güçlü adımlarla bu hedefine ilerlemeye devam edecek" dedi. - UŞAK

Berat Albayrak, Türkiye, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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