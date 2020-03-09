Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir altyapı üzerinde çalışıyoruz" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Uşaklı sanayicilere müjde!

Bakan Albayrak: "Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir altyapı üzerinde çalışıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Uşaklı sanayicilere müjde!

Uşak'ta geri dönüşüm potansiyeli değerlenecek

UŞAK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarımsal üretimde başlattıkları değişim ve dönüşüm kapsamında yürüttükleri modele ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"Uşak İş Dünyası Buluşma" toplantısında konuşan Bakan Albayrak, Denizli'de özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüne bağlı destekleme noktasında yeni bir finansman programı hazırladıklarını ve bu programının Uşak'ı da ilgilendirdiğinin altını çizerek, "Denizli'de özellikle virüsün ortaya çıkardığı potansiyeli değerlendirmek amacıyla tekstil sektörü içinde devreye aldığımız; ki Uşak'ı da ilgilendiriyor. İnşallah Uşak'a da hayırlı uğurlu olması noktasında bu finansman paketini paylaştık. Uygun, ucuz, uzun vadeli, geri ödemesiz, tüm bu çerçevede yatırımın istihdam odaklı, yerli üretim odaklı dönüşüm alt yapısını sektörümüzle paylaştık" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı üretici ve son tüketici odaklı olacak şekilde bir altyapı oluşturacağız"

Tarımsal üretim hususunda oluşturdukları finansman modelini hayata geçirmek amacıyla yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Bakan Albayrak, "Tarımsal üretimde değişim ve dönüşüm başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu modelin değişimi ve dönüşümü ile birlikte üreticilerimiz son tüketiciye kadar oluşacak olan bu sağlıklı alt yapıyla tarımsal üretimin arttırılmasından, kar marjlarının hakiki üretici ve tüketici arasında kaldı. Aracı, komisyoncu oluştu. Fiyat istikrarın enflasyona etkisinden tutun son tüketicinin sağlıklı ve doğru fiyata ulaşması noktasına kadar tüm bu manada çalışmalarımızı üretici ve son tüketici odaklı olacak şekilde bir altyapı oluşturacağız. Fiyat istikrarının ötesinde üretimde verimliliğin sağlanmasıyla, istihdamın desteklenmesiyle birlikte politikalarımızın arasında özellikle bu tarımsal üretimin finansman modelinde hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Uşak'a geri dönüşüm konusunda müjde!

Bakan Berat Albayrak Uşak'ın geri dönüşüm konusunda ciddi bir potansiyeli olduğuna değinerek şunları söyledi :

"Özellikle bu geri dönüşüm, atıklar hususunda Uşak'ın ciddi bir potansiyeli var. Özellikle Uşak'ın bu potansiyelinde maksimum ne yapabiliriz? Ben bugün burada bunu alacağım, ona da bir çalışıp bu adımlarla ilgili süreci inşallah yürüteceğiz."

"Türkiye tüm paydaşlarıyla daha güçlü adımlarla hedefe ilerleyecek"

Büyüyen bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli için üretimin tüm paydaşlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında tüm paydaşlarıyla devleti, milleti, sanayisi ticari erbabı, esnafı hep birlikte yek vücut olarak çalışmaya, üretmeye daha da güçlü adımlarla bu hedefine ilerlemeye devam edecek" dedi.

Bakan Albayrak: Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan doğrudan satılabileceği yeni bir...

Berat Albayrak, Türkiye, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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