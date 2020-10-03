Son dakika: Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı
Son dakika haberleri... Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.
Bakan Albayrak'tan, 'TCMB' paylaşımı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Ali Babacan sahaya çıkıyor! İlk durak ana ocağı Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı