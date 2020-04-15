Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."

Bakan Albayrak: "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."

Bakan Albayrak: "İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik."

Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."