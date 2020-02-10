Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e,...

Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi.

Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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