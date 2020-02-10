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Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e,...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi."
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