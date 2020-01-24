Bakan Albayrak: "TL'ye güvenenler kazandı" - Son Dakika
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Bakan Albayrak: "TL'ye güvenenler kazandı"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 Ağustos'tan bugüne kadar TL varlıklara güvenenlerin ve yatırım yapanların kazandığını belirtti.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 Ağustos'tan bugüne kadar TL varlıklara güvenenlerin ve yatırım yapanların kazandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Albayrak, 2018 Ağustos'tan bugüne kadar TL varlıklara güvenenlerin ve yatırım yapanların kazandığını belirterek, "Uzun vadeli DIBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı
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