Bakan Albayrak, TRT World Forum 2019'da konuştu (2)
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2019'da konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:58 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2019'da konuştu.
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