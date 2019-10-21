Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, TRT World Forum 2019'da konuştu (2)
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, TRT World Forum 2019'da konuştu (2)

Bakan Albayrak, TRT World Forum 2019'da konuştu (2)

38 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2019'da konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2019'da konuştu.

Bakan Albayrak, TRT World Forum 2019'da konuştu (2)

Berat Albayrak, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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