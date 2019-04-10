Bakan Albayrak: "Turizm Master Planı ile 4 Yıl İçerisinde 70 Milyon Turist, 70 Milyar Dolar Turizm...
16 dakika önce
Bakan Albayrak: "Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist
, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek."
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