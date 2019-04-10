Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Turizm Master Planı ile 4 Yıl İçerisinde 70 Milyon Turist, 70 Milyar Dolar Turizm...

Bakan Albayrak: "Turizm Master Planı ile 4 Yıl İçerisinde 70 Milyon Turist, 70 Milyar Dolar Turizm...

16 dakika önce

Bakan Albayrak: "Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:00 Kaynak: AA
turist, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Turizm Master Planı ile 4 Yıl İçerisinde 70 Milyon Turist, 70 Milyar Dolar Turizm...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]