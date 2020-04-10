Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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