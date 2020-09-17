Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum
Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorumHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik etti.
Bakan Albayrak: Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik etti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız!" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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