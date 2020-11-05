Son Dakika | Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ paylaşımı Açıklaması

05.11.2020 14:22
Son Dakika | Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ'nin sigorta sektörünün daima yanında olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ'nin sigorta sektörünün daima yanında olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından "Kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı" notuyla yaptığı videolu paylaşımda, "YEP kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektörümüzün daima yanında." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi reasürans kapasitesini artırmak, sigorta sektörünün reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak hedefiyle 6 Eylül 2019'da Türk Reasürans AŞ'nin faaliyete geçtiği anımsatıldı.

17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi.

DASK'ın ödeme gücü artırıldı

Türk Reasürans'ın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği ve 14 milyar liralık ek reasürans kapasitesiyle DASK'ın ödeme gücüne güç kattığı vurgulandı.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'na reasürans desteği sağlandığı, KOBİ'lerin finansal yapıları güçlendirilerek reel sektörün sağlıklı büyümesine katkıda bulunulduğu belirtilen videoda, "Riski değere çevirmek, sektöre tüm alanlarında fayda sağlamak ve tüm dünyaya güvence ihraç etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika | Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ paylaşımı Açıklaması

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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