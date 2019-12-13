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Bakan Albayrak: "Türkiye artık yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürün üretimi merkezi...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. (1)
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