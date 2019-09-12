Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: türkiye bir daha vesayetçi girişimlere geçit vermez
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Bakan albayrak: türkiye bir daha vesayetçi girişimlere geçit vermez

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez" dedi.

Bakan albayrak: türkiye bir daha vesayetçi girişimlere geçit vermez, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez" dedi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin 39 yıl önce demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Millet iradesini hakim kılma mücadelemizi taviz vermeden sürdürdük. Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez. 12 Eylül mezalimini bir daha yaşamamak için unutmamak ve unutturmamak gerek. O günleri ve yaşananları anlatan en başarılı filmlerden birinin de 'Bizim Hikaye' olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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