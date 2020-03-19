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Bakan Albayrak: "Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri."
Bakan Albayrak: "Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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