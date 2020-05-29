Bakan Albayrak: "Türkiye, büyüme performansı açısından pozitif ayrışan, salgın sonrası dönemde de...
Bakan Albayrak: "Türkiye, büyüme performansı açısından pozitif ayrışan, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek.
Bakan Albayrak: " Türkiye, büyüme performansı açısından pozitif ayrışan, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:59 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Türkiye, büyüme performansı açısından pozitif ayrışan, salgın sonrası dönemde de... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor