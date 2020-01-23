Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam - Son Dakika

Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

6 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu" dedi.

Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam, System.String[]

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu" dedi.

Albayrak Davos'taki konuşmasında "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu" dedi. Albayrak, Türkiye özel sektörünün gelişme gösterdiğini belirterek, Türkiye özel sektörünün özellikle üretim ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çok fazla ders aldığını açıkladı.

Çok fazla ürünün çok fazla pazara ihraç edildiğini ve Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun avantajını da kullandığını vurgulayan Albayrak, hükümetin son 16 yıldır altyapı, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanlarında çok büyük yatırımlar yaptığını ve bunların yeni küresel ve bölgesel şartlara son derece esnek bir şekilde adapte olabilecek özel sektör ortaya koyduğunu belirtti.

Merkez Bankasının tek görevinin fiyat istikrarı olmadığını bunun yanı sıra büyümenin de devam etmesi gerektiğini söyleyen Albayrak, "Aynı Türkiye gibi iki şey gerekli; üretim ve nüfus. Biliyorsunuz güçlü bir nüfusumuz var. Her yıl yüzde 3'lük bir büyüme buradan geliyor" dedi.

Ayrıca Türkiye'nin yatırım ve üretim alanlarında son derece rekabetçi sistemi olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, bu ortamın Merkez Bankası politikalarıyla sağlanması gerektiğini belirtti. "Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var" diyen Bakan Albayrak, Türkiye'nin pazarda olması gerektiğini vurgulayarak "Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük" dedi.

"Merkez Bankası ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsızdır" diyen Albayrak, enflasyonun daha önce yüzde 25 oranında olduğunu ve şu anda ise yüzde 11'lere düştüğünü belirterek, "Bu yıl tek basamaklara düşmeyi bekliyoruz. 2020 içerisinde enflasyon tek basamaklara inecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Albayrak'ın açıklamaları

-Oturumdan görüntü

-Detaylar


İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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