Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini ilişkin, "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -