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Bakan Albayrak: "Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı"
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: " Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı"
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