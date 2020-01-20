Bakan Albayrak: "Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı"

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: " Türkiye'nin kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı"

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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