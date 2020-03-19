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Bakan Albayrak: "Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz."
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz.
Bakan Albayrak: " Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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