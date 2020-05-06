Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede" dedi.

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finans politikalarını anlatan Bakan Albayrak, soruları da yanıtladı. Bakan Albayrak, "G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle Swap anlaşması olabilir. Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir. IMF ile Swap masada değil. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek. Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede. Kamunun yılsonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede" diye konuştu.