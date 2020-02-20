Bakan Albayrak: "Türkiye'nin yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazması noktasında arzumuz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Türkiye'nin yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazması noktasında arzumuz var' - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Türkiye'nin yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazması noktasında arzumuz var"

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (3)

Bakan Albayrak: Türkiye'nin yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazması noktasında arzumuz var

Berat Albayrak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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