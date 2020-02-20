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Bakan Albayrak: "Türkiye'nin yeni bir ekonomi başarı hikayesi yazması noktasında arzumuz var"
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (3)
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