Bakan Albayrak: Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'i büyüteceğinden eminim - Son Dakika

Bakan Albayrak: Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'i büyüteceğinden eminim

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığının, küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi performans ortaya koyacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun" dedi.

Haber: ANKARA,