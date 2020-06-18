Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden...
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak.
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." - ANKARA
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18.06.2020 19:36:59. #1.13#
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