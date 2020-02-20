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Bakan Albayrak: "Türkiye yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı"
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:59 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (2)
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