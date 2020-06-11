Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu...
Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.
Bakan Albayrak, " Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak, 'Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı