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Bakan Albayrak: "Ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşlarımızın ve özellikle ticari...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı."
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